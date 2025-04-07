В Подмосковье с начала года заработало более 30 единиц тяжёлого медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области в 2025 году уже запустили в работу 33 единицы тяжёлого медицинского оборудования на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Одна из наших главных задач – оснащение больниц современной медтехникой. С начала этого года в медицинских учреждениях региона ввели в работу 33 единицы тяжёлого оборудования более чем на 1,1 млрд рублей. Это компьютерные томографы, МРТ- и рентген-аппараты, маммографы, флюорографы», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он добавил, что в понедельник в обособленном структурном подразделении №3 Подольской больницы заработал новый рентген-аппарат, закупленный за 29 млн рублей
Как отметили в министерстве, всё оборудование закуплено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
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