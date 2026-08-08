Подмосковье заняло первое место в общекомандном зачёте чемпионата РФ по гольфу
Подмосковье заняло первое место в чемпионате России по гольфу. Об этом информирует пресс-служба Golf.ru.
Промежуточные результаты в ходе турнира публиковала Федерация гольфа России.
«Золотой дубль спортсменов Московской области! Поздравляем Алису Молоканову (-20) и Давида Нагиева (-7) с победой на XXXV Лига Ставок Чемпионате России!» — говорится в сообщении.В мужском зачёте представители региона заняли первое и второе места, в женском — завоевали золото и бронзу.
«XXXV Лига Ставок-Чемпионат России по гольфу Алиса Молоканова обновляет рекордный счёт! Болеем, смотрим!» — информировали в федерации.Ранее Молоканова установила историческое достижение на XXXV чемпионате России по гольфу. Спортсменка из Московской области завершила первый раунд за 63 удара — девять ниже пара (−9), что стало двумя новыми рекордами.