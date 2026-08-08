Воробьев осмотрел площадь Мира в Мытищах после благоустройства
Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с депутатом Мособлдумы, олимпийским чемпионом Александром Легковым, посетил площадь Мира в Мытищах. В ходе рабочей поездки они оценили результаты благоустройства и обсудили с жителями планы по дальнейшему развитию городской среды.
Площадь Мира — одно из ключевых общественных пространств округа, где регулярно проходят городские праздники и массовые мероприятия. В прошлом году здесь завершилась модернизация прилегающего сквера и театра «ФЭСТ», который теперь принимает до 700 зрителей. После реконструкции площадь театра выросла почти вдвое — с 3,7 до 6 тыс. кв. метров. В обновленном здании оборудовали несколько сцен, репетиционные залы, гримерные, мультимедийную студию и условия для маломобильных посетителей. Ежегодная посещаемость театра составляет около 50 тыс. человек, а билеты раскупаются на месяцы вперед — в продаже уже сентябрьские и октябрьские показы.
Особое внимание уделили и притеатральному скверу: уложили порядка 4 тыс. кв. метров тротуарной плитки, высадили около 900 деревьев и кустарников, установили новые скамейки, современное освещение и камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион». Кроме того, выполнили облицовку фонтана и обновили постамент памятника Ленину.
С 2021 года в округе уже благоустроили Мытищинский и Пироговский лесопарки, площадь у ДК «Яуза», веломаршрут ВЕЛО-1, зоны отдыха в парках им. Стрекалова, Тайнинском, Ветеранов и другие объекты. В этом году активно ведется второй этап обновления набережной Яузы — от Пролетарской до Семашко. Работы идут на двух берегах одновременно: строятся пешеходные и велодорожки, обустраиваются спуски к воде, монтируется освещение, начали установку свай для соединительных настилов с островами. Завершить этап планируют к концу сентября. Всего проект рассчитан на четыре очереди до 2028 года.
Также в 2026 году благоустройство затронет общественную территорию в селе Марфино на ул. Зеленая. А в этом и следующем годах начнется комплексное обновление парка Мира — одного из самых посещаемых парков Подмосковья. Здесь появятся новые маршруты, зоны отдыха, променад у воды, детские и спортивные площадки.
Параллельно продолжается реконструкция Центрального парка культуры и отдыха. Сейчас идет третий этап: обновление дорожек, установка освещения и малых форм, высадка зеленых насаждений, монтаж дополнительных туалетов и постов охраны. В рамках этапа также построят пешеходный пандус к ротонде на противоположном берегу Яузы. Завершение работ запланировано на второй квартал 2027 года.
Как отметил директор Единой дирекции парков округа Константин Ульяненко, ежедневная посещаемость парка составляет от 5 до 10 тыс. человек, а в праздники превышает 12 тыс. Для гостей работают аттракционы, проводятся мероприятия для разных возрастов, включая недавно запущенные вечерние ретро-дискотеки.
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