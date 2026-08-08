Воробьев осмотрел площадь Мира в Мытищах после благоустройства

08 августа 2026, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с депутатом Мособлдумы, олимпийским чемпионом Александром Легковым, посетил площадь Мира в Мытищах. В ходе рабочей поездки они оценили результаты благоустройства и обсудили с жителями планы по дальнейшему развитию городской среды.