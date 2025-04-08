Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Мытищах школьнице из ДНР от имени президента подарили щенка

В Мытищах школьнице из ДНР от имени президента подарили щенка

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Оригинал
Подмосковные ветеринары вручили переехавшей из ДНР девятилетней школьнице Анастасии Орловской щенка в подарок от имени президента России. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Собаку девочке подарил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков. Настя решила назвать щенка Тео.

Семья приехала в Мытищи из города Артёмовска Донецкой Народной Республики. Школьница мечтала о собаке и поделилась своим желанием в письме Владимиру Путину.
«Пригласили Настю и её маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить подарок. Это щенок – помесь шпица и лайки в возрасте 4-5 месяцев из приюта. Животное вакцинировано от чумы, различных инфекций, лептоспироза и бешенства. Объяснили ребёнку, что питомец – это ответственность. Рассказали о правилах содержания, выгула, ухода, а также зарегистрировали щенка в едином региональном Реестре. Если питомец убежит или потеряется, найти его будет несложно», – сказал Новиков и поздравил Настю с исполнением мечты.
Помимо основного подарка, юной хозяйке Тео вручили переноску и корм для питомца от ведущего подмосковного производителя.

Анастасия Орловская активно участвует в школьной жизни, увлекается танцами и рисованием. В письме президенту она рассказала, что мечта о собаке была давней.

Читайте также:

В Богородском округе ввели карантин по бешенству из-за заражённой лисы

С начала года ветеринары Подмосковья вакцинировали более 15 тысяч кошек

Подмосковные ветеринары заметили рост числа падений питомцев из окон
#подмосковье
#московская область
#президент
#владимир путин
#подарок
#животные
#девочка
#школьники
#днр
#минсельхозпрод мо
#ветеринары
В Наро-Фоминске вновь открыли обновлённую площадку «Мегабак»
08 апреля 2025, 20:00

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Наро-Фоминском городском округе после модернизации открылась современная площадка приёма вторичных ресурсов «Мегабак». Жители смогут обменивать там вторсырьё на деньги, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В открытии участвовали отраслевые специалисты Минчистоты, представители администрации муниципалитета, председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами региона и жители муниципалитета.
«Каждый желающий может сдать макулатуру, металл, стекло, текстиль, старую мебель, автомобильные шины, бытовую технику и другие материалы. Главная цель – сделать каждую площадку удобным и доступным местом, где можно не только избавиться от ненужных вещей, но и получить за это бонусы», – пояснили в ведомстве.
Адрес площадки: Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 38Т. Время работы: вторник – суббота с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 9:00 до 17:00.

Как отметили в Минчистоты, на всех площадках «Мегабак» собирают 12 полезных фракций. Подробную информацию можно найти на сайте.

Читайте также:

Для дошкольников из Балашихи провели урок о мусоре

В Подмосковье в этом году перейдут на цифровой паспорт готовности к отопительному сезону

Во дворах Подмосковья с начала года ликвидировали около 200 опасных деревьев
#подмосковье
#московская область
#вторсырьё
#утилизация
#мусор
#отходы
#минчистоты
#наро-фоминск
#мегабак
#модернизация
#площадки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Баскетболисты «Химок» пробились в полуфинал Суперлиги
08 апреля 2025, 19:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал российской Суперлиги. В четвертьфинале подмосковная команда со счётом 3:1 обыграла «Динамо» из Владивостока, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Серия началась на паркете Баскетбольного центра в Химках. Химчане уверенно выиграли два домашних матча и повели в счёте – 2:0. Для выхода в полуфинал им оставалось одержать лишь одну победу. Первую гостевую встречу БК «Химки» проиграл, а во второй тяжелейшей игре одолел «Динамо» – 87:77 (17:20, 21:22, 20:14, 29:21). Таким образом, подмосковные баскетболисты победили в серии со счётом 3:1 и вышли в полуфинал.
«Все игры получились на загляденье – и у нас в Подмосковье, и здесь, во Владивостоке. Считаю, что уже есть хорошая традиция играть с «Динамо» в плей-офф раз в год. Хочу поблагодарить зрителей и болельщиков за поддержку», – сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.
В полуфинале чемпионата подмосковные баскетболисты сыграют с ЦСКА-2 из Москвы. Первые два матча пройдут во дворце спорта «Динамо».

Читайте также:

Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на турнире по прыжкам в воду

Участниками первенства России по бадминтону в Раменском стали более 150 спортсменов
#подмосковье
#московская область
#химки
#бк химки
#баскетбол
#чемпионат россии
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области в этом году строят 18 крупных дорожных объектов
08 апреля 2025, 18:46

Фото: пресс-служба Автодора

В Подмосковье в прошлом году ввели в строй 15 крупных дорожных объектов. В этом в работе ещё 18, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам рабочей встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Он доложил рассказал президенту о приоритетных проектах в регионе.
«Самый масштабный и долгожданный проект – Южно-Лыткаринская автомагистраль. В феврале запустили первый участок ЮЛА – развязку на Симферопольском и Расторгуевском шоссе. В конце мая планируем открыть участок от Володарского до Новорязанского шоссе с мостом через Москву-реку в Лыткарино, а в июле – дорогу от Каширского шоссе до трассы А-105, ведущей к аэропорту Домодедово. Полностью магистраль 45-километровую магистраль рассчитываем запустить в декабре», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в Подмосковье продолжают решать задачу, поставленную президентом, – развитие дорожной сети и Московского транспортного узла.
«При поддержке Владимира Владимировича и федерального правительства у нас уже реализованы стратегически важные проекты – трасса М-5 «Урал» – обход Октябрьского – и развязка в Малых Вязёмах, Поехал путепровод в Быково, связавший Егорьевское шоссе и «Урал». Продолжаем открывать путепроводы через МЦД. С 2016 года построили 11 объектов, в работе еще три – Аникеевка, Апрелевка и Опалиха», – перечислил глава региона.
Как подчеркнул Воробьёв, вместе с жителями было найдено решение по третьему въезду в город Королёв, о котором президента просили в декабре в ходе проведения «Прямой линии».
«Отремонтируем старую дорогу, сделаем новую развязку с эстакадой на Ярославском шоссе и проведём работы внутри города», – пояснил губернатор.
Как отметил Воробьёв, все эти проекты позволят значительно улучшить транспортную доступность и комфорт передвижения для жителей области.


Читайте также:

В Подмосковье действует около 30 мер поддержки участников СВО и их семей

Воробьёв рассказал Путину о строительстве школ и привлечении учителей

В Подмосковье запущена программа модернизации электроснабжения на 290 млрд рублей
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#президент
#владимир путин
#строительство
#дороги
#трассы
#инфраструктура
#транспорт
#транспортная развязка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье построят импортозамещающее производство ротационных косилок
08 апреля 2025, 18:30

Фото: сайт selhozmash.ru

В Люберцах появится новый производственно-складской комплекс по выпуску сельхозмашин и навесного оборудования. Его планирует создать в рамках расширения производства компания «Сельхозмаш», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Предприятие будет сосредоточено на замещении импортных аналогов на российском рынке.
«Компания инвестирует в строительство производственно-складского комплекса 200 млн рублей. Запуск запланирован на 2027 год. Ожидается, что после выхода на полную мощность комплекс ежегодно сможет выпускать около 1,3 тыс. ротационных косилок», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на новом предприятии создадут 50 рабочих мест. «Сельхозмаш» получил в аренду для увеличения производства и расширения номенклатуры продукции земельный участок на льготных условиях.
«Площадь участка – 1,4 га. Общая площадь застройки, включающей производственно-складской и административно-бытовой комплексы, составит 9 тыс. кв. м», – отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
На новом предприятии будут производить ротационные косилки, работающие в самых сложных условиях. Их стоимость вдвое ниже, чем цена зарубежных аналогов. Такие приборы подходят для подкоса пастбищ, скашивания мелкого кустарника и удаления крупных сорняков.

Как напомнили в министерстве, «Сельхозмаш» продолжает традиции завода им. Ухтомского, который был лидером в производстве сеноуборочной техники в России и СНГ. Более 20 лет компания специализируется на производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

Читайте также:

В Московской области работают 22% самозанятых Центрального федерального округа

Фонд микрофинансирования Подмосковья с начала года выдал более 175 млн рублей

Для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар по бизнес-моделям
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#строительство
#техника
#импортозамещение
#земля
#минимущества
#екатерина зиновьева
#тихон фирсов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Богородском округе ввели карантин по бешенству из-за заражённой лисы
08 апреля 2025, 18:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Карантин по бешенству животных ввели на территории товарищества собственников недвижимости «Полтево» в Богородском городском округе из-за выявленного вируса у лисицы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В очаге эпизоотии специалисты проводят поквартирные и подворовые обходы владельцев восприимчивых к бешенству животных для проведения вакцинации, а также с целью выявления животных, подозреваемых в заболевании», — говорится в сообщении.
Кроме того, в зоне карантина ведётся отлов бездомных животных, а также дератизация и дезинфекция.

В министерстве подчеркнули, что карантин по бешенству в Богородском округе продлится минимум до начала июня.

Читайте также:

В Подмосковье спасли угодившего в вентиляцию хорька

В ветнадзоре объяснили, как понять, что у животного бешенство

В Подмосковье с января вакцинировали более 20,5 тыс. собак
#богородский городской округ
#карантин
#бешенство
#вакцинация
#лисы
#животное
#минсельхозпрод мо
#животные
#прививка
Следите за нашими новостями
в удобном формате