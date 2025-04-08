В Мытищах школьнице из ДНР от имени президента подарили щенка

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные ветеринары вручили переехавшей из ДНР девятилетней школьнице Анастасии Орловской щенка в подарок от имени президента России. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Собаку девочке подарил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков. Настя решила назвать щенка Тео.
Семья приехала в Мытищи из города Артёмовска Донецкой Народной Республики. Школьница мечтала о собаке и поделилась своим желанием в письме Владимиру Путину.
Анастасия Орловская активно участвует в школьной жизни, увлекается танцами и рисованием. В письме президенту она рассказала, что мечта о собаке была давней.
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Семья приехала в Мытищи из города Артёмовска Донецкой Народной Республики. Школьница мечтала о собаке и поделилась своим желанием в письме Владимиру Путину.
«Пригласили Настю и её маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить подарок. Это щенок – помесь шпица и лайки в возрасте 4-5 месяцев из приюта. Животное вакцинировано от чумы, различных инфекций, лептоспироза и бешенства. Объяснили ребёнку, что питомец – это ответственность. Рассказали о правилах содержания, выгула, ухода, а также зарегистрировали щенка в едином региональном Реестре. Если питомец убежит или потеряется, найти его будет несложно», – сказал Новиков и поздравил Настю с исполнением мечты.Помимо основного подарка, юной хозяйке Тео вручили переноску и корм для питомца от ведущего подмосковного производителя.
Анастасия Орловская активно участвует в школьной жизни, увлекается танцами и рисованием. В письме президенту она рассказала, что мечта о собаке была давней.
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Лора Луганская