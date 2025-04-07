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В Подмосковье с января вакцинировали более 20,5 тыс. собак

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Более 20 с половиной тысяч вакцинаций собак провели специалисты государственной ветеринарной службы Московской области за первый квартал текущего года, в том числе более 11,8 тыс. прививок было сделано бесплатно, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Бесплатно российским препаратом «Рабикан» были вакцинированы более 11,8 тысяч собак, на платной основе комплексными вакцинами «Мультикан» (4, 6, 8), Биокан DHPPI+L и DHPPI+LR и «Дипентавак» ­– около 8,5 тысяч собак», — говорится в сообщении.
Записать питомца на приём в одну из государственных ветеринарных лечебниц Московской области можно онлайн — через региональный портал госуслуг или по телефону единого колл-центра: 8-495-668-01-25. Кроме того, бесплатно привить и зарегистрировать собаку можно в мобильных офисах Госветслужбы. График их работы размещён по ссылке.

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Свыше 20 медучреждений Подмосковья провели мероприятия в День беременных
07 апреля 2025, 18:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более чем в 20 родовспомогательных учреждениях Московской области прошли мероприятия ко Дню беременных. В них участвовали более 1 тыс. будущих мам, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Для женщин проводили экскурсии по роддомам и перинатальным центрам, лекции о грудном вскармливании и фотосессии.
«Всего участие в акции приняли свыше 1 тыс. человек. Будущим мамам в Подмосковье создали все условия для комфортного ведения беременности, доступны разные виды родов, работают школы будущих родителей», – поделился зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Помимо этого, в регионе работает Единый call-центр. Бесплатно позвонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

Всероссийский День беременных отмечается дважды в год – 7 апреля и 7 октября.

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В Московской области работают 22% самозанятых Центрального федерального округа
07 апреля 2025, 18:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Число работающих в Подмосковье самозанятых предпринимателей по итогам I квартала этого года приблизилось к 900 тыс. Это около 22% от числа самозанятых в ЦФО, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«По итогам первых трёх месяцев 2025 года число самозанятых в Московской области превысило 898,3 тыс. Это около 22% от общего числа самозанятых, зарегистрированных в Центральном федеральном округе. Только с начала года в Подмосковье зарегистрировали более 53 тыс. самозанятых. С момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые региона заработали около 500 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, узнать о поддержке бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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В Подмосковье с начала года заработало более 30 единиц тяжёлого медоборудования
07 апреля 2025, 18:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в 2025 году уже запустили в работу 33 единицы тяжёлого медицинского оборудования на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Одна из наших главных задач – оснащение больниц современной медтехникой. С начала этого года в медицинских учреждениях региона ввели в работу 33 единицы тяжёлого оборудования более чем на 1,1 млрд рублей. Это компьютерные томографы, МРТ- и рентген-аппараты, маммографы, флюорографы», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он добавил, что в понедельник в обособленном структурном подразделении №3 Подольской больницы заработал новый рентген-аппарат, закупленный за 29 млн рублей

Как отметили в министерстве, всё оборудование закуплено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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Подмосковных музыкантов пригласили на конкурс молодёжных джазовых коллективов
07 апреля 2025, 18:16

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подмосковные музыканты смогут принять участие в IV Всероссийском конкурсе молодёжных джазовых коллективов. Конкурс проводит Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при содействии Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Заявки принимаются до 20 апреля. Победители конкурса смогут принять участие в Moscow Jazz Festival – самом крупном в России джазовом фестивале. Он пройдёт в столице с 9 по 15 июня. Возможность выступить на концертах фестиваля получат около 100 музыкальных коллективов. Они также смогут продолжить работу с ведущими джазовыми музыкантами и композиторами», – рассказали в ведомстве.
Подать заявку и познакомиться с Положением о проведении конкурса можно по ссылке.

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В Подмосковье в этом году перейдут на цифровой паспорт готовности к отопительному сезону
В Подмосковье в этом году перейдут на цифровой паспорт готовности к ОЗП
07 апреля 2025, 18:05

Владислав Мурашов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В этом году в Московской области планируют перейти на цифровой формат паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Об этом стало известно на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.
Новые цифровые решения в регионе применяют и в рамках подготовки к отопительному сезону. Так, в планах внедрить цифровой паспорт готовности к ОЗП. Это позволит решить проблему фальсификации бумажной документации, приёмки многоквартирных домов без устранения нарушений, которые фиксируют в приложении «Проверки Подмосковья», а также изменения сроков выполнения работ и так далее.
«Сейчас документ готовится в бумажном виде, где часть информации заполняется в компьютере, а большая часть – от руки. Это не очень удобно и не очень технологично. Мы с коллегами доработали этот паспорт. Его можно выгружать полностью заполненным. Предлагаем в этом году уже перейти на такой цифровой формат. Подписание паспорта также будет проводиться в электронном виде», – сказал на совещании зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Он пояснил, что принятие дома будет возможно только после подтверждения фактов устранения нарушений. Если, например, зафиксирована необходимость ремонта кровли, то закрытие, подготовка и подписание этого паспорта будет возможно только после того, как в системе будет видно, что работа выполнена.

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