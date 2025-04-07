В Подмосковье с января вакцинировали более 20,5 тыс. собак

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Более 20 с половиной тысяч вакцинаций собак провели специалисты государственной ветеринарной службы Московской области за первый квартал текущего года, в том числе более 11,8 тыс. прививок было сделано бесплатно, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Бесплатно российским препаратом «Рабикан» были вакцинированы более 11,8 тысяч собак, на платной основе комплексными вакцинами «Мультикан» (4, 6, 8), Биокан DHPPI+L и DHPPI+LR и «Дипентавак» – около 8,5 тысяч собак», — говорится в сообщении.Записать питомца на приём в одну из государственных ветеринарных лечебниц Московской области можно онлайн — через региональный портал госуслуг или по телефону единого колл-центра: 8-495-668-01-25. Кроме того, бесплатно привить и зарегистрировать собаку можно в мобильных офисах Госветслужбы. График их работы размещён по ссылке.
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