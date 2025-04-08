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В Богородском округе ввели карантин по бешенству из-за заражённой лисы

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Карантин по бешенству животных ввели на территории товарищества собственников недвижимости «Полтево» в Богородском городском округе из-за выявленного вируса у лисицы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В очаге эпизоотии специалисты проводят поквартирные и подворовые обходы владельцев восприимчивых к бешенству животных для проведения вакцинации, а также с целью выявления животных, подозреваемых в заболевании», — говорится в сообщении.
Кроме того, в зоне карантина ведётся отлов бездомных животных, а также дератизация и дезинфекция.

В министерстве подчеркнули, что карантин по бешенству в Богородском округе продлится минимум до начала июня.

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В Подмосковье построят импортозамещающее производство ротационных косилок
08 апреля 2025, 18:30

Фото: сайт selhozmash.ru

В Люберцах появится новый производственно-складской комплекс по выпуску сельхозмашин и навесного оборудования. Его планирует создать в рамках расширения производства компания «Сельхозмаш», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Предприятие будет сосредоточено на замещении импортных аналогов на российском рынке.
«Компания инвестирует в строительство производственно-складского комплекса 200 млн рублей. Запуск запланирован на 2027 год. Ожидается, что после выхода на полную мощность комплекс ежегодно сможет выпускать около 1,3 тыс. ротационных косилок», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на новом предприятии создадут 50 рабочих мест. «Сельхозмаш» получил в аренду для увеличения производства и расширения номенклатуры продукции земельный участок на льготных условиях.
«Площадь участка – 1,4 га. Общая площадь застройки, включающей производственно-складской и административно-бытовой комплексы, составит 9 тыс. кв. м», – отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
На новом предприятии будут производить ротационные косилки, работающие в самых сложных условиях. Их стоимость вдвое ниже, чем цена зарубежных аналогов. Такие приборы подходят для подкоса пастбищ, скашивания мелкого кустарника и удаления крупных сорняков.

Как напомнили в министерстве, «Сельхозмаш» продолжает традиции завода им. Ухтомского, который был лидером в производстве сеноуборочной техники в России и СНГ. Более 20 лет компания специализируется на производстве машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

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Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону
08 апреля 2025, 17:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области по бадминтону заняла первое место на командном турнире лично-командного первенства России среди юношей и девушек до 17 лет. Команда завоевала шесть золотых, серебряную и две бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Команда Подмосковья в командном турнире первенства обошла сборные Санкт-Петербурга, Москвы и Татарстана. Также представители Московской области собрали весь золотой пьедестал личных соревнований.
«Захар Кель взял золотые награды в одиночном разряде и в тандеме с Матвеем Таволжановым – в парном. У девушек Марина Тарасова заняла первые места в одиночных соревнованиях и в парных – вместе с Анастасией Голубевой. Также Кель и Тарасова удостоились золота в миксте. Егор Брагин поднялся на третью ступень пьедестала в одиночном разряде и на вторую – по итогам парного с Ильёй Селезнёвым. А Василиса Ицкова, выступая с Селезнёвым, замкнула тройку призёров в смешанном парном разряде», – говорится в сообщении.
Лично-командное первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет проходило с 1 по 7 апреля в спорткомплексе «Борисоглебский» Раменского муниципального округа. В соревнованиях участвовали свыше 200 спортсменов из 24 регионов России.

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На конкурс патриотической песни в Красногорке представили более 30 композиций
08 апреля 2025, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

XVII конкурс патриотической песни «Любовью к Родине дыша» состоялся в Красногорске, его участники — солисты школ и колледжей округа, а также самодеятельные коллективы — представили на суд жюри 32 композиции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Целью конкурса является воспитание патриотизма и гражданственности. Артисты выступали в двух номинациях: «Я люблю тебя, Россия» (композиции о большой и малой Родине) и «Эхо фронтовых дорог» (песни военных лет)», — говорится в сообщении.
Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации округа Красногорск Галина Ковалёва отметила, что стать участником конкурса может любой желающий.

«Конкурс патриотической песни как раз для тех, кто не обязательно занимается в наших творческих коллективах. Он дает возможность каждому попробовать себя в этом жанре. И именно в Год защитника Отечества и 80-летия Победы у нас больше всего конкурсантов», — сказала Галина Ковалёва.
Все участники конкурса получили билеты на концерт в Государственный Кремлевский дворец, а победители — ещё и подарочные сертификаты от окружной администрации.

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#культура
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Подмосковные врачи спасли подростка с поражёнными из-за муковисцидоза лёгкими
08 апреля 2025, 17:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства спасли жизнь подростка с практически полным поражением лёгких. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в НИКИ детства 14-летнего мальчика в тяжёлом состоянии. У него наблюдались дыхательная недостаточность, высокая температура и выраженная слабость. Подростка срочно направили в реанимацию.

Ранее пациент наблюдался в отделении муковисцидоза. Это редкое генетическое заболевание, при котором больше всего страдает дыхательная система. При обследовании врачи обнаружили признаки бактериального поражения лёгких, очаги которого были рассеяны по всей их ткани.
«На фоне муковисцидоза у мальчика развилась тяжёлая пневмония. Мы незамедлительно провели антибактериальное лечение, аппаратную кинезитерапию, интенсивную и таргетную терапию. Сложность состояла в том, что у пациента была пересажена печень, а это значительно сужает выбор препаратов», – рассказал заведующий детским кардиологическим отделением НИКИ детства Роман Будзинский.
К спасению юного пациента подключились врачи отделения муковисцидоза, кардиологи и пульмонологи. При поддержке президентского фонда «Круг добра» удалось получить жизненно важный препарат для ребёнка.

Через три недели лечения в многопрофильном стационаре состояние мальчика значительно улучшилось. Сейчас ребёнок выписан на амбулаторное лечение. В дальнейшем он продолжит наблюдаться у врачей отделения муковисцидоза НИКИ.

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Жителям посёлка Нахабино рассказали о наборе медиков в строящуюся поликлинику
08 апреля 2025, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Здравоохранение стало главной темой встречи первого замглавы городского округа Красногорск Натальи Тимошиной с жителями посёлка городского типа Нахабино. Разговор касался строящегося здания нового корпуса поликлиники №4, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Посёлок растет, и новое здание поможет удовлетворить увеличивающийся спрос на медицинские услуги для взрослых и детей, повысить уровень диагностики и лечения. Как рассказала заведующая лечебным учреждением Людмила Батищева, пятиэтажное здание позволит разгрузить ныне действующее. После сдачи корпуса в эксплуатацию там можно будет разместить новое оборудование, создать комфортные условия для медперсонала и пациентов.

На встрече подняли также вопросы кадровой обеспеченности поликлиники и медпункта на Красноармейской улице.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Как рассказала Тимошина, кадровый состав поликлиники предполагается расширить за счёт привлечения молодых специалистов и профессионалов узкого профиля, чтобы в 2026 году, после сдачи нового корпуса в эксплуатацию, медучреждение работало с полной нагрузкой.

Обсуждались на встрече также вопросы благоустройстве общественных территорий и работы управляющих организаций.
«Как всегда, мы спросили обо всех проблемах, существующих в посёлке, отметили позитивные изменения и получили новые задачи, которые, безусловно, решим», – сказала Тимошина.
По договорённости с присутствовавшими на встрече подобные мероприятия решили проводить ежеквартально.

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