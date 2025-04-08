В Богородском округе ввели карантин по бешенству из-за заражённой лисы

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Карантин по бешенству животных ввели на территории товарищества собственников недвижимости «Полтево» в Богородском городском округе из-за выявленного вируса у лисицы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В очаге эпизоотии специалисты проводят поквартирные и подворовые обходы владельцев восприимчивых к бешенству животных для проведения вакцинации, а также с целью выявления животных, подозреваемых в заболевании», — говорится в сообщении.Кроме того, в зоне карантина ведётся отлов бездомных животных, а также дератизация и дезинфекция.
В министерстве подчеркнули, что карантин по бешенству в Богородском округе продлится минимум до начала июня.
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