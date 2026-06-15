В подмосковном Минсельхозпроде объяснили рост продажи овощей в мае

15 июня 2026, 21:35

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Тёплая погода, майские праздники и сезон пикников заметно повлияли на продуктовые предпочтения жителей Подмосковья. В мае в регионе зафиксировали существенный рост спроса на овощную продукцию, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





В последний весенний месяц особо увеличился объём покупок основных видов овощей. Так, суммарные продажи огурцов и помидоров стали 25,6% больше, чем в апреле. Продажи репчатого лука на 4,4% превышают показатели предыдущего месяца. Положительная динамика коснулась и свежей белокочанной капусты: жители Подмосковья приобрели на 6,4% этого овоща больше относительно апреля.



Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Такой рост спроса отражает сезонное изменение потребительского поведения. Жители Подмосковья активнее включают свежие овощи в рацион в тёплое время года, закупают их для приготовления блюд на пикниках и семейных выездах на природу. Граждане могут быть уверены в свежести овощной продукции – она выращивается недалеко от дома, что позволяет минимизировать время от сбора до появления товара на полках магазинов», – отметили в министерстве.