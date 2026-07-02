Подмосковная компания «Алтегра» будет выпускать антибиотики в таблетках и капсулах
Фармацевтическая компания «Алтегра» получила лицензию Минпромторга России на производство твёрдых лекарственных форм. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Алтегра» – один из ключевых резидентов особой экономической зоны «Дубна». Лицензия подтверждает, что производственная площадка, технологические процессы, квалификация персонала и многоступенчатая система контроля качества полностью соответствуют строгим государственным требованиям.
«В прошлом году «Алтегра» ввела в эксплуатацию специализированный цех по выпуску таблеток и капсул бета-лактамных антибиотиков. Инвестиции в проект составили около 200 миллионов рублей. Полученная лицензия позволяет приступить к серийному производству лекарств на новых мощностях, в том числе таблеток и капсул группы бета-лактамных антибиотиков», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Ранее лекарства, производимые на предприятии, поставлялись напрямую в больницы и были предназначены для лечения тяжёлых инфекций. Теперь же препараты в таблетках будут доступны в том числе в аптеках.
«Алтегра» работает в ОЭЗ «Дубна» уже более пяти лет и является частью растущего на её территории медико-фармацевтического кластера.