Резиденты ОЭЗ Подмосковья за квартал перечислили 318 млн рублей таможенных платежей

03 июля 2026, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резиденты подмосковных особых экономических зон перечислили более 318 млн рублей таможенных платежей в первом квартале 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Возможность применения льгот, в том числе таможенных, – одно из ключевых преимуществ размещения в ОЭЗ для бизнеса. Благодаря этому инвесторы могут направлять дополнительные ресурсы на развитие производства.

«При этом резиденты продолжают вносить значительный вклад в экономику. Только за первый квартал этого года объём таможенных платежей превысил 318 миллионов рублей. А накопленным итогом этот показатель составил более 10,9 млрд», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.