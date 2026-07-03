Резиденты ОЭЗ Подмосковья за квартал перечислили 318 млн рублей таможенных платежей
Резиденты подмосковных особых экономических зон перечислили более 318 млн рублей таможенных платежей в первом квартале 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Возможность применения льгот, в том числе таможенных, – одно из ключевых преимуществ размещения в ОЭЗ для бизнеса. Благодаря этому инвесторы могут направлять дополнительные ресурсы на развитие производства.
«При этом резиденты продолжают вносить значительный вклад в экономику. Только за первый квартал этого года объём таможенных платежей превысил 318 миллионов рублей. А накопленным итогом этот показатель составил более 10,9 млрд», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Сегодня в Подмосковье работают шесть особых экономических зон. Их резидентами являются свыше 200 компаний, которые реализуют проекты в сферах промышленности, фармацевтики, машиностроения, высоких технологий и других отраслях.
Льготы позволяют сэкономить резидентам ОЭЗ до 30% от первоначальных инвестиций. Так, компании пользуются пониженной ставкой налога на прибыль, на 10 лет для них обнуляется ставка налога на имущество, на пять лет – ставки земельного и транспортного налогов. А ввозные таможенные пошлины и НДС составляют 0%.