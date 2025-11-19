Подмосковная бегунья Аксёнова победила на Сурдлимпийских играх в Токио
Легкоатлетка Виктория Аксёнова из Коломны завоевала золотую медаль на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Представительница Подмосковья стала лучшей в забеге на 400 метров.
«Виктория Аксёнова одержала победу с результатом 55,48 секунды и установила новый национальный рекорд», — говорится в сообщении.Завоёванная Викторией награда стала шестой золотой медалью в копилке российской сборной.
Всего в XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио участие в составе национальной сборной принимают четыре подмосковных спортсмена: помимо Виктории Аксёновой, это велосипедист Дмитрий Розанов из Одинцовского округа, который тоже завоевал золотую медаль, а также игрок в настольный теннис Асильбек Суйналиев из Чехова и пловец Марк Трошин из Серпухова.