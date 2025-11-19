Спортсмен из Подмосковья стал призёром турнира по кёрлингу на колясках

19 ноября 2025, 13:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Серебряную медаль международного турнира по кёрлингу на колясках завоевал в составе российской сборной параатлет из подмосковного Щёлкова Виталий Данилов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 12 по 17 ноября.





«Виталий Данилов выступал на турнире в команде Андрея Мещерякова вместе с Александром Ермоловым и Ольгой Беляк», — отмечается в сообщении.