Спортсмен из Подмосковья стал призёром турнира по кёрлингу на колясках

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Серебряную медаль международного турнира по кёрлингу на колясках завоевал в составе российской сборной параатлет из подмосковного Щёлкова Виталий Данилов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 12 по 17 ноября.

«Виталий Данилов выступал на турнире в команде Андрея Мещерякова вместе с Александром Ермоловым и Ольгой Беляк», — отмечается в сообщении.
Участие в турнире приняли три сборные России, команды Краснодарского края, Самарской области и Санкт-Петербурга, а также спортсмены из Республики Беларусь, Казахстана и Армении.

В областном Минспорта также напомнили, что ранее Виталий Данилов завоевал звание чемпиона мира по кёрлингу на колясках.
Лев Каштанов

