Спортсмен из Подмосковья стал призёром турнира по кёрлингу на колясках
Серебряную медаль международного турнира по кёрлингу на колясках завоевал в составе российской сборной параатлет из подмосковного Щёлкова Виталий Данилов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 12 по 17 ноября.
«Виталий Данилов выступал на турнире в команде Андрея Мещерякова вместе с Александром Ермоловым и Ольгой Беляк», — отмечается в сообщении.Участие в турнире приняли три сборные России, команды Краснодарского края, Самарской области и Санкт-Петербурга, а также спортсмены из Республики Беларусь, Казахстана и Армении.
В областном Минспорта также напомнили, что ранее Виталий Данилов завоевал звание чемпиона мира по кёрлингу на колясках.