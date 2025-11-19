Подмосковные лыжники завоевали две медали на всероссийских гонках в Хакасии
Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области в первый день всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» на призы главы региона. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.
Награды представители Подмосковья получили в дисциплине «спринт классическим стилем» среди мужчин.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Артём Барков из Люберц, а третье место занял Арсений Поздеев из Истры. Победу в гонке одержал лыжник из Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении.Всего в первый день турнира за награды в спринте классическим стилем сражались свыше 300 спортсменов из 30 российских регионов, включая членов юниорской сборной страны. Соревнования проходили в хакасском посёлке Вершина Тёи.