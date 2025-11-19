Подмосковные лыжники завоевали две медали на всероссийских гонках в Хакасии

19 ноября 2025, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области в первый день всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» на призы главы региона. Об этом сообщает пресс-служба областного Минспорта.





Награды представители Подмосковья получили в дисциплине «спринт классическим стилем» среди мужчин.





«На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Артём Барков из Люберц, а третье место занял Арсений Поздеев из Истры. Победу в гонке одержал лыжник из Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении.