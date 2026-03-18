Подмосковная биатлонистка Халили завоевала ещё одну медаль чемпионата России

18 марта 2026, 11:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка Анастасия Халили из Московской области получила серебряную медаль по итогам суперспринта на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходят в Тюмени с 14 по 22 марта.





«Анастасия Халили показала второй результат на суперспринте среди женщин на семь с половиной километров. Золотую медаль завоевала биатлонистка из Свердловской области, а бронзу — представительница Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.