Подмосковная биатлонистка Халили завоевала ещё одну медаль чемпионата России
Спортсменка Анастасия Халили из Московской области получила серебряную медаль по итогам суперспринта на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходят в Тюмени с 14 по 22 марта.
«Анастасия Халили показала второй результат на суперспринте среди женщин на семь с половиной километров. Золотую медаль завоевала биатлонистка из Свердловской области, а бронзу — представительница Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Ранее Анастасия Халили одержала победу на чемпионате в женской гонке преследования и стала третьей в спринте на семь с половиной километров. Ещё один подмосковный спортсмен — Саид Каримулла Халили — взял золото в гонке преследования и мужском спринте на десять километров, а Кристина Резцова пришла второй в гонке преследования. Таким образом, всего в копилке Московской области в настоящее время шесть медалей.