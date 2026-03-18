В Подмосковье в этом году отремонтируют более 1260 км дорог
Свыше полутора тысяч участков дорог общей протяжённостью более 1 260 километров отремонтируют в Московской области в наступающем тёплом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Программу предстоящего ремонта опубликовали на сайте ведомства.
«По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» специалисты Мосавтодора обновят свыше 560 км покрытия более чем 150 участков региональных дорог. В план также входит ремонт более 700 километров покрытия на 1 300 участках муниципальных дорог», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Он добавил, что по сравнению с предыдущим годом объём работ на муниципальных дорогах увеличили на 15%. При этом более 270 участков отремонтируют капитально. Включая изменение на некоторых из них типа покрытия.