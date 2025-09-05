Подмосковная биатлонистка Халили завоевала медаль Кубка Содружества
Серебряную медаль завоевала неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров Анастасия Халили из Истры на Кубке Содружества — международных соревнованиях по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
На вторую ступень пьедестала почёта подмосковная биатлонистка поднялась по итогу женского спринта на дистанции 7,5 км.
«Эти старты прошли в первый день турнира. В них приняли участие 49 спортсменок. Первое и третье места также заняли представительницы России», — говорится в сообщении.Всего в первом этапе Кубке Содружества участвуют около 100 спортсменов из России и Белоруссии. Соревнования проходят в Сочи на лыжероллерах. Пять следующих этапов турнира будут проводиться на снегу.