Достижения.рф

Подмосковная биатлонистка Халили завоевала медаль Кубка Содружества

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевала неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров Анастасия Халили из Истры на Кубке Содружества — международных соревнованиях по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



На вторую ступень пьедестала почёта подмосковная биатлонистка поднялась по итогу женского спринта на дистанции 7,5 км.

«Эти старты прошли в первый день турнира. В них приняли участие 49 спортсменок. Первое и третье места также заняли представительницы России», — говорится в сообщении.
Всего в первом этапе Кубке Содружества участвуют около 100 спортсменов из России и Белоруссии. Соревнования проходят в Сочи на лыжероллерах. Пять следующих этапов турнира будут проводиться на снегу.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0