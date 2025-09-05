Подмосковная биатлонистка Халили завоевала медаль Кубка Содружества

05 сентября 2025, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевала неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров Анастасия Халили из Истры на Кубке Содружества — международных соревнованиях по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





На вторую ступень пьедестала почёта подмосковная биатлонистка поднялась по итогу женского спринта на дистанции 7,5 км.





«Эти старты прошли в первый день турнира. В них приняли участие 49 спортсменок. Первое и третье места также заняли представительницы России», — говорится в сообщении.