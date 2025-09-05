В Подмосковье пройдут экологические акции по раздельному сбору отходов

05 сентября 2025, 15:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

6 сентября в нескольких округах Подмосковья жители смогут сдать вторсырьё на переработку и обменять ненужные вещи на фримаркетах, отметили в Минчистоты Московской области.







На площадках будут дежурить волонтёры, которые помогут правильно отсортировать отходы.



Адреса проведения акций:

1. Королёв — проезд Макаренко, д. 1 (11:00–12:00);

2. Красногорск — Красногорский бульвар, д. 18 (15:00–16:00);

3. Одинцово — ул. Маковского, д. 2 (12:00–13:00, для студентов ВШЭ), Можайское ш., д. 8 (10:30–11:30);

4. Раменское — ул. Гурьева, д. 15, к.1 (11:00–13:00);

5. Химки — ул. Германа Титова, д. 14, к.1 (12:00–13:00);

6. Черноголовка — ул. Первая, д. 11, площадка Мегабака (10:00–11:00);

7. Домодедово — ул. Кирова, д. 28 (10:00–10:20), ул. Гагарина, д. 37 (10:30–10:40);

8. Ленинский округ — пос. Совхоза им. Ленина, д. 20Б (10:00–10:20), пос. Развилка, д. 29А (10:30–10:50), Римский пр-д, д. 5, с.1 (11:00–11:20).



Перед сдачей вторсырье нужно вымыть, высушить и компактно сложить. Начать сортировку проще всего с макулатуры и пластика. На площадках всегда нужны помощники: можно присоединиться к волонтёрам и помочь в сортировке и погрузке собранного сырья.

