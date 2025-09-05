Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе на «Зелёную премию»
Пятый сезон «Зелёной премии» проводит Российский экологический оператор. К участию приглашаются граждане и организации из разных регионов страны, желающие внести свой вклад в экологическое просвещение и защиту окружающей среды.
Для участников открыты два профильных трека — общественный и профессиональный.
Общественный трек направлен на выявление экологических лидеров общества, тиражирование и масштабирование лучших некоммерческих проектов в природоохранной отрасли и поддержку экологических центров.
Профессиональный трек призван выявить лучшие экологические практики крупных предприятий, агропромышленного комплекса и региональных операторов, проекты учебных заведений и социальных предпринимателей.
Заявки на участие принимаются в онлайн-режиме на официальном сайте премии. Там же размещена подробная информация о ней. Регистрация открыта до 1 ноября.
Читайте также: