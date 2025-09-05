Достижения.рф

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе на «Зелёную премию»

Фото: istockphoto.com/Sakorn Sukkasemsakorn

Пятый сезон «Зелёной премии» проводит Российский экологический оператор. К участию приглашаются граждане и организации из разных регионов страны, желающие внести свой вклад в экологическое просвещение и защиту окружающей среды.



Для участников открыты два профильных трека — общественный и профессиональный.

Общественный трек направлен на выявление экологических лидеров общества, тиражирование и масштабирование лучших некоммерческих проектов в природоохранной отрасли и поддержку экологических центров.

Профессиональный трек призван выявить лучшие экологические практики крупных предприятий, агропромышленного комплекса и региональных операторов, проекты учебных заведений и социальных предпринимателей.

Заявки на участие принимаются в онлайн-режиме на официальном сайте премии. Там же размещена подробная информация о ней. Регистрация открыта до 1 ноября.

Лев Каштанов

