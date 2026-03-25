Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова победила на Кубке Содружества

25 марта 2026, 12:48

оригинал Кристина Резцова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Воспитанница подмосковного Центра олимпийских видов спорта и спортшколы «Истина» в Истре Кристина Резцова стала победительницей по итогам всех этапов Кубка Содружества по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





На пяти этапах соревнований Резцова участвовала в 12 стартах и завоевала семь медалей — две золотые, две серебряные и три бронзовые.





«Финальный этап Кубка Содружества по биатлону должны были провести в Мурманске в конце марта — начале апреля, однако отменили из-за погодных условий, поэтому итоги турнира подвели по прошедшим соревнованиям», — отмечается в сообщении.