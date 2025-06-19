В подмосковном цехе по производству картона нашли 35 нелегалов

19 июня 2025, 09:03

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Проверку соблюдения миграционного законодательства провели полицейские в цехе по производству картона и гофрированной бумаги в посёлке Скоропусковский Сергиево-Посадского городского округа, там были обнаружены 35 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.







«К административной ответственности за нарушение режима пребывания в России и незаконную трудовую деятельность на территории страны были привлечены 35 иностранцев. Каждого из них оштрафовали на 5 тысяч рублей и выдворят из Российской Федерации», — говорится в сообщении.