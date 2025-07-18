Подмосковная экосистема голосовых помощников каждый год принимает 9 млн звонков
В Подмосковье создана экосистема голосовых помощников, работающих в единой сети. Каждый год они принимают около 9 млн звонков.
«Потенциал использования искусственного интеллекта огромен. Он позволяет охватить любой массив, когда сделать это усилиями человека непросто. За несколько лет мы создали целую экосистему голосовых помощников в самых разных сферах. Робот «Светлана» в здравоохранении запишет к врачу, а с недавнего времени - ещё и продлит рецепты на льготные лекарства. Это и «Галина» в МФЦ, и «Женя», который в любое время суток проконсультирует по линии ЖКХ. Ежегодно роботы принимают порядка 9 млн звонков и без привлечения человека решают около 60% вопросов. Для всей этой работы понадобилось около тысячи операторов. Ни один звонок не теряется, а время ожидания ответа сокращается», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он подчеркнул, что все ИИ-помощники работают в единой сети и в случае необходимости перебрасывают звонки между собой, в зависимости от потребностей людей. Сейчас разрабатываются ещё четыре робота, которые будут консультировать по вопросам стройнадзора, бизнеса, социальной поддержки и экологии.
Робот «Светлана» (телефон 122/1) записывает жителей к врачу, позволяет вызывать медработника на дом. В 2024 году он совершил более 6,7 млн входящих и около 11 млн исходящих звонков. С этого года «Светлана» начала обзванивать пациентов, у которых заканчивается срок действия рецепта на льготные лекарства, предлагая записаться на телемедицинскую консультацию, чтобы его продлить. Кроме того, «Светлана» стала обзванивать пациентов для подтверждения записи к врачу.
Робот «Женя» (122/4) консультирует жителей по вопросам ЖКХ, плановым отключениям, аварийным ситуациям, отправляет заявки в ЕДС, по необходимости соединяет с оператором, рассказывает о работе управляющих компаний, уточняет информацию, касающуюся счётчиков и платёжек.
Робот «Галина» (122/3) – голосовой помощник МФЦ. Он сообщает режим работы офисов, проверяет статус заявления, записывает и отменяет запись, сообщить жителям о готовности документов.
Голосовой помощник «Стройотходы» (122/7) создаёт заявки на вывоз строительного мусора, консультирует по стоимости услуги, вопросам вывоза бытового мусора.
Робот «Вита» (8 (800) 550-65-22; 8 (495) 668-01-25) консультирует по вопросам ветеринарии и контроля безнадзорных собак. При необходимости переводит звонок на ближайшую к абоненту ветстанцию, предоставляет контакты и график работы ветеринарных клиник, помогает оставить обращение, касающееся борьбы с борщевиком.