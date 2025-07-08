Робот с искусственным интеллектом Светлана с начала года обработал 4 млн звонков

08 июля 2025, 22:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Работающий в Московской области на основе искусственного интеллекта робот Светлана с начала года обработал более 4 млн звонков. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Голосовой помощник помогает вызвать врача на дом, записаться на приём к врачу или отменить запись. Помимо этого, он совершает исходящие вызовы – приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита в поликлинику пациентам, состоящим на диспансерном учёте.



«Мы постоянно расширяем функции Светланы. Например, в прошлом году стала доступна функция отмены записи к медицинскому специалисту, а также записи на телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство. Всего с начала года Светлана обработала более 4 млн звонков, что на 771 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин