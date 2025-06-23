Робот Галина в МФЦ Подмосковья обработал более 450 тысяч звонков
С начала 2025 года голосовой помощник Галина, внедрённый в подмосковные офисы «Мои Документы», принял свыше 450 тысяч обращений. Более 280 тысяч из них были успешно обработаны без участия операторов, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«МФЦ активно внедряют в работу цифровые технологии. Робот Галина, обрабатывающая около 60 процентов всех входящих звонков, является ярким примером этого процесса», — подчеркнула директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.