В Подмосковье открыли шесть новых агротехнологических классов

14 ноября 2025, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области продолжают развивать подготовку школьников для агропромышленного комплекса. В 2025 году в регионе открыли шесть агротехнологических классов по федеральному проекту «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», рассказали в подмосковном Минсельхозе.





Ученики получают дополнительные знания по естественным наукам, агротехнологиям и профильным предметам.



«Отрасль активно цифровизируется — уже сейчас в Московской области применяются «умные» технологии и роботизация производств. Обучение направлено на раннюю профориентацию школьников и формирование кадрового потенциала для агропрома. Работу проводим при поддержке сельхозтоваропроизводителей, а также высших и средних профессиональных учебных заведений. Сегодня в Подмосковье действуют агроклассы для учеников 7, 8, 10 и 11-х классов по направлениям «Агротехнологии», «Агроинженерия», «Биотехнологии и пищевое производство». К 2026 году планируем открыть 8 таких классов, а к 2027 — 30», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.



​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

