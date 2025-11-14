В Подмосковье открыли шесть новых агротехнологических классов
В Московской области продолжают развивать подготовку школьников для агропромышленного комплекса. В 2025 году в регионе открыли шесть агротехнологических классов по федеральному проекту «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», рассказали в подмосковном Минсельхозе.
Ученики получают дополнительные знания по естественным наукам, агротехнологиям и профильным предметам.
«Отрасль активно цифровизируется — уже сейчас в Московской области применяются «умные» технологии и роботизация производств. Обучение направлено на раннюю профориентацию школьников и формирование кадрового потенциала для агропрома. Работу проводим при поддержке сельхозтоваропроизводителей, а также высших и средних профессиональных учебных заведений. Сегодня в Подмосковье действуют агроклассы для учеников 7, 8, 10 и 11-х классов по направлениям «Агротехнологии», «Агроинженерия», «Биотехнологии и пищевое производство». К 2026 году планируем открыть 8 таких классов, а к 2027 — 30», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.В Луховицах два агрокласса открыли в «Дединовской школе-интернате среднего общего образования». Здесь 25 учеников 7-х и 10-х классов изучают направление «Агротехнологии». Партнерами стали Рязанский государственный агротехнологический университет, Луховицкий аграрно-промышленный техникум и предприятие «СПК имени Ленина».
В Емельяновской школе Коломны тоже теперь есть агрокласс. При поддержке Рязанского агротехнологического университета, Коломенского аграрного колледжа им. Н.Т. Козлова и АО «Предприятие «Емельяновка»» 22 семиклассника осваивают основы агротехнологий.
В Клину в школе «Планета детства» открыли два агрокласса. При участии «Агрофирмы «Бунятино»» и РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева здесь 31 восьмиклассник изучает «Биотехнологии и пищевое производство», а 12 десятиклассников — «Агроинженерию».
В Подольске в школе имени Героя России летчика-испытателя Н.Д. Куимова 21 одиннадцатиклассник обучается по направлению «Биотехнологии и пищевое производство». Партнерами стали Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского и компания «Эйч энд Эн».
Учебные программы формируют вместе с предприятиями-партнерами. Они получают господдержку и могут компенсировать до 90% затрат на капремонт и оснащение оборудованием школ, где создают новые агроклассы.