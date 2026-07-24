Подмосковная фармкомпания разработала новую вакцину от менингита
Четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции разработали специалисты подмосковной компании «Петровакс Фарм». Сейчас препарат проходит этап регистрации. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Выпуск российской вакцины от менингита станет важным шагом по обеспечению технологического суверенитета страны. Препарат планируют производить на заводе компании в округе Подольск.
«На сегодняшний день уже завершились клинические исследования новой вакцины и всё готово к производству. В ближайшее время мы рассчитываем получить регистрацию», — сказал президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.Уже в 2027 году компания планирует выпустить свыше четырёх миллионов доз нового препарата.