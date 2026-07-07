Подмосковная фармкомпания в два раза увеличила выпуск препаратов от ожирения

07 июля 2026, 13:05

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резидент особой экономической зоны «Дубна» биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» в два раза нарастила производство препаратов для лечения ожирения и терапии диабета второго типа с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Увеличение производства связано с ростом спроса. Врачи и пациенты узнают о новых возможностях отечественной фармакологии и больше доверяют ей.





«В настоящее время «ПСК Фарма» выпускает несколько препаратов для лечения диабета второго типа и ожирения. Одной из последних разработок стало лекарство «Тирзеро Слим» с действующим веществом тирзепатид», — говорится в сообщении.