Бесплатные участки в богородском посёлке для врачей получили 185 человек
185 медиков получили бесплатные участки для строительства дома в посёлке «Линия жизни» в Богородском округе, организованном по программе «Земля врачам». Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Посёлок обеспечен всей инфраструктурой: там проложили подъездные и внутриквартальные дороги, установили колодцы-накопители и станции биологической очистки, благоустроили территорию и подключили систему видеонаблюдения.
«Построились мы довольно быстро. Потому что участки уже были с электричеством, газом, водой, септиками и интернетом. Не надо было тратить ни время, ни деньги на организацию всего этого», — рассказал один из жителей посёлка врач Леонид Парастаев.Муниципальный депутат, победительница предварительного голосования «Единой России» Ольга Попова рассказала, что в округе делают очень многое для привлечения медицинских кадров. Они нужна для работы в медучреждениях, построенных и отремонтированных в округе по Народной программе партии.
Народная программа формируется по наказам избирателей. Передать свои инициативы жители Московской области могут через муниципальные отделения «Единой России», по телефону 8-800-200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.
Выборы в Госдуму, Мособлдуму и окружные Советы депутатов назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.