Бесплатные участки в богородском посёлке для врачей получили 185 человек

07 июля 2026, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

185 медиков получили бесплатные участки для строительства дома в посёлке «Линия жизни» в Богородском округе, организованном по программе «Земля врачам». Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».





Посёлок обеспечен всей инфраструктурой: там проложили подъездные и внутриквартальные дороги, установили колодцы-накопители и станции биологической очистки, благоустроили территорию и подключили систему видеонаблюдения.





«Построились мы довольно быстро. Потому что участки уже были с электричеством, газом, водой, септиками и интернетом. Не надо было тратить ни время, ни деньги на организацию всего этого», — рассказал один из жителей посёлка врач Леонид Парастаев.