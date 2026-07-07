В Подмосковье выдали около 26 тысяч подарочных наборов для новорождённых

07 июля 2026, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 26 тысяч подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в Московской области с начала запуска этой программы в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В набор входит свыше 50 предметов, нужных новорождённому и его маме: ползунки, шапочки, носки, постельное бельё, средства гигиены, уходовая косметика, игрушки и пр.





«Подарочный комплект включает всё необходимое для младенца в первые дни после выписки из роддома. Получив такой набор, родители могут сосредоточиться на подготовке к появлению малыша, не отвлекаясь на покупку детских принадлежностей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.