Бывший защитник «Балтики» Денисов: никто в РПЛ не идет по чемпионскому графику

14 ноября 2025, 16:24

Экс-защитник «Балтики» Виталий Денисов высказался об игре калининградского клуба в текущем сезоне РПЛ, а также оценил шансы ведущих команд на чемпионство.





По его словам, «Акрон» в предыдущем сезоне стал серьезным испытанием для многих команд, подобно тому, как «Балтика» сейчас. Денисов подчеркнул, что игроки «Балтики» показали отличную игру и нашли свои сильные стороны. Команда умело использует слабости соперников, что позволяет ей набирать очки, отметил он.





«Никто в РПЛ не идёт по чемпионскому графику. Нельзя назвать фаворита на победу в чемпионате. Все самое интересное начнётся во втором круге. Плотность в верхней части турнирной таблицы сумасшедшая», — пояснил Денисов в беседе с Metaratings.ru.