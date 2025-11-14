Бывший защитник «Балтики» Денисов: никто в РПЛ не идет по чемпионскому графику
Экс-защитник «Балтики» Виталий Денисов высказался об игре калининградского клуба в текущем сезоне РПЛ, а также оценил шансы ведущих команд на чемпионство.
По его словам, «Акрон» в предыдущем сезоне стал серьезным испытанием для многих команд, подобно тому, как «Балтика» сейчас. Денисов подчеркнул, что игроки «Балтики» показали отличную игру и нашли свои сильные стороны. Команда умело использует слабости соперников, что позволяет ей набирать очки, отметил он.
«Никто в РПЛ не идёт по чемпионскому графику. Нельзя назвать фаворита на победу в чемпионате. Все самое интересное начнётся во втором круге. Плотность в верхней части турнирной таблицы сумасшедшая», — пояснил Денисов в беседе с Metaratings.ru.
На текущий момент после 15 туров Российской Премьер-Лиги, «Краснодар» занимает лидирующую позицию с 33 очками. Клуб опережают ЦСКА, который имеет равное количество баллов, но уступает по дополнительным показателям. На третьем месте находится «Зенит» с 30 очками, а «Локомотив» замыкает тройку лидеров с таким же числом баллов. В пятёрке лучших находится «Балтика» с 28 очками в активе.