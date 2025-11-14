В Люберцах завершают капремонт здания спортшколы олимпийского резерва
Капитальный ремонт в здании спортивной школы олимпийского резерва, расположенном на Олимпийском проспекте в Люберцах, подходит к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь объекта составляет около 1,9 тыс. квадратных метров. Сейчас рабочие занимаются пусконаладкой обновлённых инженерных система, собирают и расставляют мебель и спортивный инвентарь. Реконструкцию принадлежащего школе стадиона уже закончили.
Спортшколу обновили в рамках реализации государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».«Открыть обновленный спортивный объекта планируют до конца текущего года», — говорится в сообщении.