В Люберцах завершают капремонт здания спортшколы олимпийского резерва

14 ноября 2025, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт в здании спортивной школы олимпийского резерва, расположенном на Олимпийском проспекте в Люберцах, подходит к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь объекта составляет около 1,9 тыс. квадратных метров. Сейчас рабочие занимаются пусконаладкой обновлённых инженерных система, собирают и расставляют мебель и спортивный инвентарь. Реконструкцию принадлежащего школе стадиона уже закончили.



