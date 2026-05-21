Подмосковная ГАИ расскажет детям о безопасности на дорогах перед каникулами
В Подмосковье стартовало комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Об этом объявили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
Мероприятие продлится до 14 июня и станет важным этапом подготовки к летним каникулам.
Главная задача – восстановление и закрепление навыков безопасного поведения юных участников дорожного движения перед уходом на отдых. В преддверии окончания учебного года автоинспекторы примут участие в финальных родительских собраниях, педсоветах и конференциях.
Основной темой встреч станет профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
