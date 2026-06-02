Подмосковная гимнастка выиграла три медали чемпионата Европы
Представительница Подмосковья Алена Селиверстова завоевала три награды на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который прошел с 27 по 31 мая в болгарской Варне, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В групповом многоборье российская сборная, за которую вместе с Аленой Селиверстовой выступали Арина Лысенко, Николь Андрончик, Алина Прощалыкина, Дарья Мельник и Нелли Реутская, заняла второе место. Победу одержала команда Испании, третьими стали спортсменки Израиля.
Еще одно серебро россиянки выиграли в финале групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав. В этой дисциплине первое место вновь заняла сборная Испании, а бронзовую медаль завоевала команда Израиля.
Кроме того, российская сборная стала бронзовым призером командного турнира. Лидером зачета стала Болгария, серебряную награду получила сборная Израиля.
Чемпионат Европы 2026 года стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом за последние пять лет, на котором они выступили под национальным флагом.
По итогам соревнований сборная России пополнила свою копилку девятью медалями — двумя золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми. По общему количеству наград команда заняла первое место в неофициальном медальном зачете.
