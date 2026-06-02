Подмосковная гимнастка выиграла три медали чемпионата Европы

02 июня 2026, 17:59

Представительница Подмосковья Алена Селиверстова завоевала три награды на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который прошел с 27 по 31 мая в болгарской Варне, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.