Подмосковная горнолыжница завоевала бронзу на этапе Кубка России

26 января 2026, 13:01

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка сборной Подмосковья Виталина Гирина стала бронзовым призёром IV этапа Кубка России по слалом-гиганту, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.







Мастер спорта Виталина Гирина (СШОР «Истина», Истра) успешно выступила в дисциплине слалом-гигант среди женщин. Представительница Подмосковья показала стабильный результат и завоевала бронзовую медаль, пополнив медальную копилку области. Золотая и серебряная награды в этой дисциплине достались спортсменкам из Мурманской области и Республики Башкортостан.



IV и V этапы Кубка России по слалом-гиганту проходят в Красноярске с 24 по 30 января 2026 года. Соревнования включены во всероссийский спортивный календарь и проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».