Сноубордистка Фролова из Подмосковья победила на турнире по фристайлу
Две золотые медали завоевала сноубордистка из Московской области Елизавета Фролова на всероссийских соревнованиях по фристайлу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Победы спортсменка одержала в дисциплинах «биг-эйр» и «слоуп-стайл».
«В заезде «биг-эйр» Фролова показал лучший результат, набрав 144,50 балла. Серебряную и бронзовую награды получили представительницы Челябинской области. А в дисциплине «слоуп-стайл» подмосковная сноубордистка выиграла с 63 баллами. На вторую ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Челябинской области, на третью — москвичка», — говорится в сообщении.Всероссийские соревнования по фристайлу проходят в городе Миасс Челябинской области с 22 по 26 января.