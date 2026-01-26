Подмосковные биатлонисты Халили выиграли пять медалей Кубка Содружества

26 января 2026, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Халили и Саид Каримулла Халили, представлявшие Московскую область на четвёртом этапе Кубка Содружества по биатлону, завоевали три серебряные и две бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Три награды из пяти получила Анастасия Халили.





«Спортсменка заняла второе место в женском спринте на семь с половиной километров, взяла серебро в составе сборной «Российская Федерация-1» в смешанной эстафете и стала третьей в женской гонке преследования на десять километров», — говорится в сообщении.