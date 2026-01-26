В Павловском Посаде открывается выставка художницы и модельера Ольги Лапшиной
Выставка живописи и графики Ольги Лапшиной «Россия – Родина моя» начнёт работать в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде в среду, 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Минкультттуризма Московской области.
Ольга Лапшина является членом Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО.
«В экспозицию вошли 24 работы художницы, выполненные в разных техниках, включая классические линогравюры. Эту технику, сейчас почти полностью утраченную, передал Ольге её дедушка — старейший русский и советский график Александр Иванович Иглин», — говорится в сообщении.Лапшина также занимается моделированием одежды. Её коллекция, вдохновлённая павловопосадскими платками, тоже стала частью выставки.
В министерстве культуры и туризма Московской области регулярно публикуют новости о различных мероприятиях в этой сфере в своих соцсетях: на страницах «Вконтакте» и в «Однокласниках», а также в Telegram-канале.