В Красногорске с начала года демонтировали 55 нелегальных торговых палаток
55 торговых павильонов, установленных без необходимой разрешительной документации, снесли в округе Красногорск с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Число ликвидированных объектов составило 37% от годового плана. Об этом доложил на еженедельном оперативном совещании с главой округа Дмитрием Волковым замглавы Дмитрий Зверев.
«Всего на территории Красногорска учтены 312 нестационарных торговых объектов. До сентября планируется завершить демонтаж 95 из них», — сказал Дмитрий Зверев.Он добавил, что 81% подлежащих сносу палаток расположен на улице Светлая. Там их 77. Снести эти объекты должны до середины сентября.
Зверев также отметил, что в минувшем году окружной план по сносу нелегальных ларьков перевыполнили на четыре процента.