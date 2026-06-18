В Красногорске с начала года демонтировали 55 нелегальных торговых палаток

18 июня 2026, 10:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

55 торговых павильонов, установленных без необходимой разрешительной документации, снесли в округе Красногорск с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Число ликвидированных объектов составило 37% от годового плана. Об этом доложил на еженедельном оперативном совещании с главой округа Дмитрием Волковым замглавы Дмитрий Зверев.





«Всего на территории Красногорска учтены 312 нестационарных торговых объектов. До сентября планируется завершить демонтаж 95 из них», — сказал Дмитрий Зверев.