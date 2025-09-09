Подмосковная Госветслужба провела свыше 2,6 тыс. исследований грибов
Специалисты государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области проконтролировали качество дикорастущих грибов, которые продают на подмосковных рынках и ярмарках. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«С начала года в государственных лабораториях отобрали 1753 пробы грибов и провели 2686 лабораторных исследований. Все образцы прошли органолептический анализ, радиологические исследования и дозиметрический контроль. Недоброкачественной продукции не обнаружено – все проверенные грибы соответствуют нормам безопасности», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что регулярный лабораторный мониторинг позволяет обеспечить безопасность грибной продукции и защитить здоровье потребителей.
Как напомнили в министерстве, покупать грибы можно только в санкционированных местах торговли.