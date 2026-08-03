Подмосковная гребчиха Ракова стала чемпионкой Европы

03 августа 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Международной федерации гребли

Мария Ракова (Жовнер) из Подмосковья завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.