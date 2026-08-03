Подмосковная гребчиха Ракова стала чемпионкой Европы
Мария Ракова (Жовнер) из Подмосковья завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по академической гребле в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
По данным ведомства, в финале женской одиночки лёгкого веса на дистанции 2000 метров она успешно распределила силы. Начав третьей, Мария уже к середине гонки вышла в лидеры и с каждым гребком только увеличивала отрыв. В итоге она показала результат 7:30,47.
На европейском первенстве в Варезе российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. В Международной федерации гребли проигнорировали рекомендации Международного олимпийского комитета и пока не вернули российским спортсменам флаг и гимн.
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