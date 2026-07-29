Спортсмены из Подольска завоевали 11 медалей на первенстве ЦФО по метанию ножей

29 июля 2026, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из городского округа Подольске на первенстве Центрального федерального округа по метанию ножей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Соревнования проходили в Рязани с 23 по 27 июля. В них приняли участие более 120 спортсменов, представляющих 12 российских регионов.





«Все золотые награды получил Андрей Булышкин. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Селена Юрьева и Дмитрий Майоров. А бронзу завоевали Андрей Кулибаба, Никита Журавлёв, Селена Юрьева и Максим Игонин», — говорится в сообщении.