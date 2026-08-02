Стали известны результаты первого игрового дня Кубка Александра Овечкина

02 августа 2026, 16:06

В первый день Кубка Александра Овечкина в Подмосковье прошло 12 игр в группах

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

В Подмосковье прошли первые групповые матчи VIII Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детских и юношеских команд. Соревнования состоялись на льду «Красногорск Арены», носящей имя В.В. Петрова, и «Арены Мытищи», названной в честь В. Шалимова. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.







В первый день турнира прошло 12 матчей в группах. Московскую область представляют четыре команды: «СШОР им. Ляпкина» (Балашиха), «Витязь» (Подольск), «Красная машина Атлант» (Мытищи) и «Красная машина Юниор» (Красногорск).



Игры групп А и Б проходили в Красногорске, а матчи групп В и Г — в Мытищах. Результаты первого игрового дня следующие:



В группе А московский «Спартак» одержал уверенную победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 13:3. «Академия Михайлова» из Новомосковска выиграла у московского «Динамо» – 4:2, а «Арена плей Трактор» победила магнитогорский «Металлург» – 5:4.



В группе Б ЦСКА разгромил «Ладу» из Тольятти со счетом 12:0. Петербургская «Армия СКА» выиграла у нижегородского «Торпедо» – 11:2. Матч между омским «Авангардом» и московскими «Крыльями Советов» завершился победой омичей – 3:1.



В группе В ярославский «Локомотив» обыграл «СШОР им. Ляпкина» из Балашихи со счетом 11:3. «Сочи» победил московский «Буран» – 6:1, а казанский «Ак Барс» разгромил подольский «Витязь» – 11:0.



В группе Г подмосковная «Красная машина Юниор» одержала крупную победу над московской «Академией Харламова» – 20:0. Хоккеисты череповецкой «Северстали» обыграли хабаровский «Амур» в серии буллитов – 6:5. «Красная машина Атлант» из Мытищ уступила челябинскому «Трактору» со счетом 4:12.





2 августа команды возобновят соревнования в рамках своих групп. Напоминаем, что в этом году в турнире участвуют 24 команды, которые борются за главный приз. Матчи группового этапа запланированы на период с 1 по 5 августа включительно, после чего начнутся игры плей-офф.



8 августа на арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова пройдет заключительный день ОвиCUP. В этот день состоится гала-матч. Финальную игру проведут команды, составленные из Овечкина и Орлова, а также из Ковальчука и Панарина.









Кубок Александра Овечкина по хоккею проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».



