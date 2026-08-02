В Орехово-Зуеве на спортивно-вертолётном шоу установили мировой рекорд Гиннесса
В Орехово-Зуеве, на стадионе «Торпедо», прошло захватывающее спортивно-вертолётное представление, сопровождаемое мощным гулом двигателей. Ключевым событием фестиваля стало достижение мирового рекорда Гиннесса, вызвавшее огромный интерес у зрителей.
Мастер спорта России и обладатель Кубка мира по вертолётным гонкам Андрей Бараев бросил вызов аэродинамике. Он попытался открыть как можно больше бутылок, используя для этого обычную открывалку, закреплённую на полозе вертолёта. В итоге Бараев смог открыть 35 бутылок из 47, установив новый рекорд.
На этом мероприятии, собравшем множество зрителей, включая местных жителей и посетителей из других городов, выступили ведущие российские пилоты мирового уровня. Для всех поклонников авиации организаторы подготовили увлекательную программу.
Гости фестиваля смогли увидеть воздушный фристайл, футбольные матчи и подтягивания на вертолётах. В рамках спортивного события также прошёл Кубок Валерия Смирнова по вертолётным гонкам, а российские пилоты продемонстрировали свои навыки в воздушных трюках. Кроме того, на фестивале состоялась насыщенная концертная программа с выступлениями хореографических коллективов и барабанным шоу.
Елена Лукина, опытный ценитель вертолётного спорта из Москвы, приехала на фестиваль с семьёй, чтобы увидеть попытку установления мирового рекорда и оценить масштаб мероприятия. Её сын занимается спортивной фотографией, поэтому она часто посещает подобные события. Женщина поделилась своими впечатлениями, отметив, что испытала сильные эмоции.
Максим Стахановский, местный житель, впервые увидел вертолётное шоу вживую. До этого он наблюдал за пилотами только по телевизору. Мужчина был приятно удивлён масштабом и зрелищностью фестиваля.
На этом мероприятии, собравшем множество зрителей, включая местных жителей и посетителей из других городов, выступили ведущие российские пилоты мирового уровня. Для всех поклонников авиации организаторы подготовили увлекательную программу.
Гости фестиваля смогли увидеть воздушный фристайл, футбольные матчи и подтягивания на вертолётах. В рамках спортивного события также прошёл Кубок Валерия Смирнова по вертолётным гонкам, а российские пилоты продемонстрировали свои навыки в воздушных трюках. Кроме того, на фестивале состоялась насыщенная концертная программа с выступлениями хореографических коллективов и барабанным шоу.
Елена Лукина, опытный ценитель вертолётного спорта из Москвы, приехала на фестиваль с семьёй, чтобы увидеть попытку установления мирового рекорда и оценить масштаб мероприятия. Её сын занимается спортивной фотографией, поэтому она часто посещает подобные события. Женщина поделилась своими впечатлениями, отметив, что испытала сильные эмоции.
Максим Стахановский, местный житель, впервые увидел вертолётное шоу вживую. До этого он наблюдал за пилотами только по телевизору. Мужчина был приятно удивлён масштабом и зрелищностью фестиваля.