В Орехово-Зуеве на спортивно-вертолётном шоу установили мировой рекорд Гиннесса

02 августа 2026, 17:40

Фото: Юлия Выборова

В Орехово-Зуеве, на стадионе «Торпедо», прошло захватывающее спортивно-вертолётное представление, сопровождаемое мощным гулом двигателей. Ключевым событием фестиваля стало достижение мирового рекорда Гиннесса, вызвавшее огромный интерес у зрителей.





