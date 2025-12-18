Подмосковная губернаторская программа газификации на 2025 год выполнена полностью

18 декабря 2025, 21:46

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мособлгаз в полном объёме выполнил в уходящем году губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области». Газифицировано 70 населённых пунктов Подмосковья, где раньше не было централизованного газоснабжения, сообщили в пресс-службе в Министерства энергетики Московской области.





Итоговый пуск года состоялся в деревне Тереньково Орехово-Зуевского городского округа.

«Московская область – признанный лидер по газификации в стране. Это результат последовательной работы по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», которая действует уже более 20 лет. За время её реализации мы газифицировали более 900 населённых пунктов. Сейчас современное газоснабжение обеспечивает комфорт свыше 300 000 жителей Подмосковья», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

«Мы выполнили план 2025-го, подведя газ к 70 новым населённым пунктам. А в рамках президентского проекта «Социальная газификация» подключили к сетям 50 000 человек. Для нас это не просто статистика, а подтверждение того, что газификация – одна из ключевых социальных инициатив, кардинально повышающая качество жизни людей, развивающая территории и создающая комфорт для проживания», – добавил министр.