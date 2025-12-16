Достижения.рф

Социальная газификация охватила в этом году тысячу подмосковных льготников

Фото: пресс-служба Мособлгаза

Мособлгаз в рамках программы «Социальная газификация» подключил к газу в 2025 году тысячу подмосковных льготников. Юбилейным абонентом стала семья Картамышевых из деревни Большое Кишнево Орехово-Зуевского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.



«У нас большая семья, поэтому жить в доме нам гораздо комфортнее, чем в квартире. Раньше для его обогрева мы использовали печное отопление. Выходило дорого. О газификации узнал случайно, от соседа. А через шесть месяцев в наш дом пришло голубое топливо, – рассказал глава семьи Павел Сергеевич.
В Мособлгазе напомнили, что все участники программы социальной газификации получают газ бесплатно до границ участка. Льготным категориям заявителей трубу доводят бесплатно до газового оборудования.
«Подмосковье демонстрирует впечатляющие результаты в реализации важного социального президентского проекта «Социальная газификация». Мы делаем всё, чтобы максимальное число жителей получило доступ к самому экологичному, экономичному и удобному энергоносителю», – отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.
«С начала действия льгот на газификацию, то есть с марта 2022 года, газ пришёл более чем в 2500 подмосковных домов. Региональные меры дополнительной поддержки полностью возмещают затраты граждан на проектирование и строительство газовых сетей внутри участка, компенсируют затраты на газоиспользующее оборудование», – подчеркнул гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов.
Льготная газификация доступна для 17 категорий граждан. Среди них – многодетные семьи, мобилизованные, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, а также члены их семей.

Заявку на льготную газификацию можно подать через региональный портал госуслуг.
Лора Луганская

