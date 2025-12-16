Социальная газификация охватила в этом году тысячу подмосковных льготников
Мособлгаз в рамках программы «Социальная газификация» подключил к газу в 2025 году тысячу подмосковных льготников. Юбилейным абонентом стала семья Картамышевых из деревни Большое Кишнево Орехово-Зуевского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
«У нас большая семья, поэтому жить в доме нам гораздо комфортнее, чем в квартире. Раньше для его обогрева мы использовали печное отопление. Выходило дорого. О газификации узнал случайно, от соседа. А через шесть месяцев в наш дом пришло голубое топливо, – рассказал глава семьи Павел Сергеевич.В Мособлгазе напомнили, что все участники программы социальной газификации получают газ бесплатно до границ участка. Льготным категориям заявителей трубу доводят бесплатно до газового оборудования.
«Подмосковье демонстрирует впечатляющие результаты в реализации важного социального президентского проекта «Социальная газификация». Мы делаем всё, чтобы максимальное число жителей получило доступ к самому экологичному, экономичному и удобному энергоносителю», – отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.
«С начала действия льгот на газификацию, то есть с марта 2022 года, газ пришёл более чем в 2500 подмосковных домов. Региональные меры дополнительной поддержки полностью возмещают затраты граждан на проектирование и строительство газовых сетей внутри участка, компенсируют затраты на газоиспользующее оборудование», – подчеркнул гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов.Льготная газификация доступна для 17 категорий граждан. Среди них – многодетные семьи, мобилизованные, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, а также члены их семей.
Заявку на льготную газификацию можно подать через региональный портал госуслуг.