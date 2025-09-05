Подмосковная «Гвардия» вышла в финал турнира по следж-хоккею во Владивостоке

05 сентября 2025, 10:19

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда ветеранов специальной военной операции «Гвардия» из Московской области вышла в финал Кубка «Герои нашего времени». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





В полуфинальной игре «Гвардия» одержала победу над сборной Санкт-Петербурга со счётом 2:0.





«Финальная игра турнира состоится в субботу, 6 сентября. Представители Подмосковья сразятся за победу со сборной Самарской области», — отмечается в сообщении.