Подмосковная «Гвардия» вышла в финал турнира по следж-хоккею во Владивостоке
Команда ветеранов специальной военной операции «Гвардия» из Московской области вышла в финал Кубка «Герои нашего времени». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
В полуфинальной игре «Гвардия» одержала победу над сборной Санкт-Петербурга со счётом 2:0.
«Финальная игра турнира состоится в субботу, 6 сентября. Представители Подмосковья сразятся за победу со сборной Самарской области», — отмечается в сообщении.Ранее на турнире «Гвардия» выиграла у команды «Мужество» из Москвы со счётом 2:0 и у команды «Союз» из Владивостока со счётом 4:0.
Следж-хоккейный Кубок «Герои нашего времени» проводится во Владивостоке на льду концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена». Турнир является частью спортивной программы Восточного экономического форума.