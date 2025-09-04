Подмосковные дзюдоисты взяли четыре награды первенства мира в Болгарии

04 сентября 2025, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали четыре бронзовые медали на первенстве мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Наград удостоились Алексей Топтыгин из городского округа Щёлково в весовой категории до 55 кг и его земляк Тимур Алиев, выступавший в категории до 81 кг. Также Алиев и Артур Саркисян из Химок в составе национальной сборной завоевали бронзу командных соревнований. Сборная России победила соперников из Казахстана, Бразилии и Польши, но уступила команде Монголии. Выиграла турнир сборная Японии», – говорится в сообщении.