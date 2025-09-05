Во Владивостоке началось пленарное заседание ВЭФ
Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Десятого Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором принимает участие президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер традиционно выступает на пленарной сессии форума, который проходит с 3 по 6 сентября на базе Дальневосточного федерального университета.
В этом году к Владимиру Путину присоединились высокопрофильные гости, включая премьер-министра Лаоса Сонсай Сипхандона, премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара и члена политбюро ЦК КПК, заместителя председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуна.
Главная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания» — подчеркивает важность взаимодействия стран региона для достижения стабильности и экономического роста. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума и будет освещать ключевые события и обсуждения в рамках мероприятия.
