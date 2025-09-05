Во Владивостоке началось пленарное заседание ВЭФ

05 сентября 2025, 07:20

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Десятого Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором принимает участие президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.