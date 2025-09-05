В Финляндии впервые выступит женский дуэт в танцах на льду

05 сентября 2025, 04:16

Фото: iStock/ Igor Bostanika

Финская ассоциация фигурного катания разрешила участие однополых пар в официальных турнирах, что позволит дуэту Эммы Аалто и Милли Коллинг стать первым женским танцевальным дуэтом в истории соревнований по фигурному катанию в Финляндии. Об этом 4 сентября сообщил портал Kirkko ja kaupunki.