В Финляндии впервые выступит женский дуэт в танцах на льду
Финская ассоциация фигурного катания разрешила участие однополых пар в официальных турнирах, что позволит дуэту Эммы Аалто и Милли Коллинг стать первым женским танцевальным дуэтом в истории соревнований по фигурному катанию в Финляндии. Об этом 4 сентября сообщил портал Kirkko ja kaupunki.
19-летняя финская фигуристка Эмма Аалто и 20-летняя британская спортсменка Милли Коллинг составят первый в истории однополый танцевальный дуэт, который выступит на внутренних финских соревнованиях. Это стало возможным после того, как Федерация фигурного катания Финляндии пересмотрела регламент и разрешила дуэтам состоять не только из мужчины и женщины.
Согласно новым правилам, участников пар теперь будут обозначать как «фигурист А» и «фигурист Б» вместо традиционных определений «мужчина» и «женщина». При этом правила Международного союза конькобежцев (ISU) остаются без изменений, и международные старты под эгидой ISU для таких пар пока закрыты.
Фигуристки подчеркивают, что не намерены «играть в мужчину и женщину», а будут показывать программы, соответствующие их гендеру, без сексуализации спорта. Они познакомились два года назад, когда катались в одиночку, и решили создать дуэт после того, как вдохновились выступлением олимпийских чемпионок Мэдисон Хаббелл и Габриэллы Пападакис, которые организовали гала-представление в поддержку однополых партнерств в фигурном катании.
