Подмосковная каратистка Белякова победила на международном турнире

14 октября 2026, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанница спортшколы единоборств в Люберцах Ксения Белякова завоевала золотую медаль на ХХIII международных соревнованиях по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Турнир проходил в Новосибирске с 9 по 11 октября. В нём приняли участие более 1 600 спортсменов из шести стран – России, Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Кот-д’Ивуара и Ганы.





«Ксения Белякова одержала победу в весовой категории до 68 килограммов в дисциплине «кумитэ», — говорится в сообщении.