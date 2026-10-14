Подмосковная каратистка Белякова победила на международном турнире
Воспитанница спортшколы единоборств в Люберцах Ксения Белякова завоевала золотую медаль на ХХIII международных соревнованиях по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турнир проходил в Новосибирске с 9 по 11 октября. В нём приняли участие более 1 600 спортсменов из шести стран – России, Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Кот-д’Ивуара и Ганы.
«Ксения Белякова одержала победу в весовой категории до 68 килограммов в дисциплине «кумитэ», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что в июне прошлого года подмосковная спортсменка завоевала золото в финале VI летней Спартакиады молодежи России по каратэ в Пензе, а в сентябре этого года заняла третье место на чемпионате России по каратэ в Южно-Сахалинске.