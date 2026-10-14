Бадминтонистки из Подмосковья завоевали медали Кубка России по спорту глухих

14 октября 2026, 17:14

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представительницы Московской области на Кубке России по спорту глухих в дисциплине бадминтон. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Москве с 9 по 11 октября. В них приняли участие 48 спортсменов из девяти российских регионов.





«Золотую медаль завоевала Екатерина Матвиива из Жуковского в парном женском разряде. Её напарницей была Анастасия Каретникова из Ярославской области. Кроме того, Екатерина выиграла бронзу в одиночном женском разряде», — говорится в сообщении.