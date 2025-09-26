Подмосковная «Кофейня на паяхъ» представит продукцию на «Золотой осени»
ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского округа примет участие в экспозиции Московской области на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Компания, работающая с 1997 года, входит в число крупнейших производителей кофе в России и представит широкий ассортимент продукции: зерновой, молотый и растворимый кофе, кофейные напитки, какао и цикорий. Предприятие ежегодно выпускает свыше 6 тыс. тонн продукции — более 2,5 млрд чашек кофе. Автоматизация производства достигает 98%.
Компания известна инновациями, в том числе технологией сублимации цикория, сохраняющей вкус и полезные свойства продукта. Качество продукции подтверждено российскими и международными наградами. Кроме того, предприятие активно участвует в социальной жизни региона.
По данным Минсельхозпрода Московской области, регион занимает лидирующие позиции в России по производству кофе: предприятия обеспечивают 44% объема ЦФО и почти четверть общероссийского производства. Экспорт продукции в 2024 году вырос на 7%, до 294,5 тонны. На долю «Московской кофейни на паяхъ» приходится свыше 32% выпуска кофе в Подмосковье.
Выставка «Золотая осень – 2025» пройдет с 8 по 11 октября в Москве, в «Тимирязев Центр» (Верхняя Аллея, д. 6, стр. 1).
Читайте также: